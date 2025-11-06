Trapani deferito, il presidente Antonini: “Si chiuderà con un nulla di fatto”

06/11/2025 | 22:26:07

La FC Trapani 1905 risponde al deferimento del Tribunale Federale Nazionale con una nota ufficiale, in cui assicura di aver adempiuto a tutti gli obblighi economici. “A seguito del deferimento del Tribunale Federale Nazionale, scaturito dalle segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, la società FC Trapani 1905 comunica di aver inviato tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati ai giocatori, ai tesserati con annessi gli “incentivi all’esodo”, nonché di aver ottemperato alle scadenze IRPEF ed INPS. “Siamo assolutamente certi – dichiara il Presidente Valerio Antonini – che questo deferimento si chiuderà con un nulla di fatto. Ci sorprende che l’intera documentazione, inviata dal nostro legale Avv. Paolo Rodella alla Procura Federale, non abbia comportato l’archiviazione immediata. Avremo modo e tempo – nelle sedi opportune – di far valere la nostra posizione”.

Foto: logo Trapani