Trapani, conferme totali anche su Laezza per la difesa

Il Trapani è sempre più protagonista sul mercato in entrata. Ci sono conferme rispetto a quanto vi avevamo anticipato qualche giorno fa, ci riferiamo al probabile arrivo del difensore Giuliano Laezza, classe 1993, in uscita dal Vicenza. Un colpo di esperienza per le ambizioni della squadra da poco affidata a Eziolino Capuano.

Foto: Logo Trapani