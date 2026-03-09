Trapani, cinque punti di penalizzazione. Non sarà escluso dal campionato di Serie C

Cinque punti di penalizzazione per il Trapani, che non verrà escluso dal campionato: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il Tribunale Federale ha anche inibito per sei mesi il presidente del Trapani Valerio Antonini per sei mesi con un’ammenda di mille euro. “La cosa fondamentale era che la squadra non venisse cancellata dal campionato. Questo non è successo ed è il dato più importante, perché per riavere i punti ci sarà tempo. A questo punto ci sono stati tolti complessivamente 20 punti dall’inizio della stagione. Ma non siamo stati esclusi dal campionato e non potranno farlo neanche nel successivo deferimento”.

foto Sito ufficiale Trapani