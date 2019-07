Trapani ammesso in Serie B, c’è il via libera della Covisoc. Il comunicato

Il Trapani è stato ammesso dalla Covisoc al prossimo campionato di Serie B. La Società granata ha superato con esito positivo tutte le verifiche in ordine ai criteri infrastrutturali, sportivi-organizzativi ed economici. Questo il comunicato sul sito ufficiale dei siciliani: “Il Trapani Calcio è in Serie B! Come ripetutamente assicurato dalla dirigenza nei giorni passati, la Società granata ha superato con esito positivo tutte le verifiche in ordine al rispetto dei criteri infrastrutturali, sportivi-organizzativi ed economici. Presso la segreteria del Trapani Calcio sono state notificate le comunicazioni delle Commissioni in ordine ai criteri previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/2020, ossia infrastrutturali, sportivi-organizzativi, legali ed economico-finanziari. Sia la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sia la Commissione Vigilanza Società di Calcio (CO.VI.SO.C.) hanno riscontrato il rispetto di tutti i criteri da parte del Trapani Calcio”.