Traorè, solo Sassuolo e niente Cagliari. Un percorso tracciato già dall’8 giugno

L’8 giugno scorso vi avevamo anticipato due operazioni: la chiusura del trasferimento di Hamed Junior Traorè alla Juve e in contemporanea l’accordo totale con il Sassuolo per girare in prestito il talentoso centrocampista classe 2000. Nel bel mezzo di questa intesa già raggiunta, abbiamo registrato fantasiose interpretazioni, addirittura con un sorpasso del Cagliari per Traorè. Nulla di tutto questo, ma semplicemente la conferma della nostra esclusiva, visto che nelle scorse ore Traorè ha sottoscritto l’impegno con il Sassuolo, il placet della Juve c’era già da un mese…

Foto: Twitter ufficiale Empoli