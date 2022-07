Traoré si ferma, il centrocampista del Sassuolo salta il ritiro

Stagione appena iniziata e subito prima stop per il Sassuolo. Il centrocampista Hamed Traoré non parteciperà al ritiro a Vipiteno. Mister Dionisi dovrà dunque rinunciare al suo jolly di centrocampo per un problema al piede sinistro. A darne notizia una nota della società.

Questo il comunicato. “Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni”.

Foto: Twitter Sassuolo