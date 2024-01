Traorè-Napoli: al via le visite a Roma

Il centrocampista ivoriano Hamed Junior Traorè è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Napoli. Traorè è reduce da un periodo molto difficile, malaria compresa, e se andranno bene tutti i controlli medici cercherà riscatto nel suo ritorno in Serie A. Il giocatore classe 2000 arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Foto: Instagram Bournemouth