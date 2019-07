Traorè al Sassuolo via Juve: la firma oltre un mese dopo l’accordo dell’8 giugno

Hamed Junior Traorè al Sassuolo (e non al Cagliari). Una notizia che vi avevamo anticipato oltre un mese fa, era l’8 giugno e confermato il 12 giugno. E abbiamo confermato quattro giorni dopo. Poco fa, il centrocampista classe 2000 ha raggiunto gli uffici del club emiliano per firmare il contratto che lo legherà al Sassuolo, un’importante svolta – con la benedizione della Juve – per un talento che ha confermato a Empoli tutte le sue qualità.