Hamed Junior Traorè al Sassuolo via Juve, una trattativa che vi abbiamo anticipato in esclusiva lo scorso 8 giugno (qui), ora ci sono conferme totali. Già allora l’operazione – come raccontato – era molto bene avviata, quasi completata, negli ultimi minuti sono arrivate anche le dichiarazioni di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, che ha parlato così ai microfoni di TMW: “L’affare con la Juventus è in dirittura d’arrivo, mancano solo le firme ma c’è la parola e tutto è definito”. Nel futuro di Traoré ci sara dunque il Sassuolo, con la benedizione della Juve.

Foto: Twitter ufficiale Empoli