Tragico incidente in Guinea: muoiono otto calciatori

Otto calciatori dell’Etoile de Guinee muoiono in un tragico incidente stradale. L’impatto secondo quanto riferisce la BBC sarebbe avvenuto a Mamou in Guinea a circa 250 chilometri a est della capitale Conakry, dove ha sede Etoile. Il bilancio dello schianto del pullman della squadra, secondo una prima ricostruzione, vedrebbe almeno altri 17 feriti. La squadra stava andando a Kankan per giocare la prima partita di campionato.