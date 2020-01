Tragica scomparsa di Kobe Bryant, il mito di sempre

Una tremenda tragedia colpisce il mondo del Basket e dello sport in generale. È scomparso Kobe Bryant. L’ex stella dell’NBA, come riportano diversi portali statunitensi, è rimasto vittima di un incidente mentre era a bordo dell’elicottero privato. Kobe era in compagnia da almeno tre persone oltre al pilota a Calabasas. La polizia di Los Angeles ha reso noto che, una volta precipitato al suolo, il velivolo si è incendiato, costando la vita degli occupanti. Kobe Bryant, il mito di sempre, lascia un voto incolmabile nel cuore di tutti gli sportivi.