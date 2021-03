Tragedia sfiorata per l’ex Roma Olsen: minacciato in casa con un machete

Terribile esperienza per l’ex portiere della Roma, oggi all’Everton, Robin Olsen. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, nella giornata di sabato il calciatore svedese, mentre era in casa con la moglie e i figli, è stato aggredito e minacciato con un machete da malintenzionati che avevano fatto irruzione nella sua abitazione per rapinarlo. Così il portiere si è visto costretto a consegnare alla banda degli oggetti preziosi e un orologio; per fortuna, però, senza patire ulteriori conseguenze.

Foto: Twitter Roma