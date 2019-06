Tragedia Reyes, la commovente lettera del figlio: “Sono orgoglioso di te”

La prematura scomparsa di José Antonio Reyes ha sconvolto il mondo del calcio. Il giocatore morto ieri a 35 anni in un incidente automobilistico è stato ricordato da tantissimi messaggi, tra cui quello del figlio 11enne, che ha scritto una commovente lettera su Instagram: “Questo è l’ultimo momento che abbiamo passato insieme papà… Quel giorno mi davi consigli, come facevi sempre, però oggi te ne sei andato per non tornare ed è un giorno molto duro per me! Sono stato e sarò sempre molto orgoglioso di te papà. Non abbiamo passato insieme tutto il tempo che avremmo voluto, però solo io e te sappiamo quanto ci volevamo bene! So che dal cielo veglierai su di me e io non ti dimenticherò mai!! Ti voglio bene papà!! Grazie a tutti per i messaggi di affetto che sto ricevendo”.

Foto: Instagram personale