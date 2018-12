Tragedia Lokomotiv Mosca: misteriosa morte del 18enne Lomakin

Calcio russo, e non solo, in lutto per la morte di un giovane calciatore della Primavera del Lokomotiv Mosca, Alexei Lomakin. A comunicarlo è lo stesso club rossoverde sui propri canali social. Per ora sono ignote e misteriose le cause del decesso del trequartista classe 2000: la famiglia ne aveva annunciato la scomparsa al termine della scorsa settimana, oggi è arrivata la notizia della morte. Nel post condiviso su Twitter, il Lokomotiv si dice “scioccato dalla tragedia” e che presto saranno chiarite le dinamiche della tragedia.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.

We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP

