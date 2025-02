Tragedia in Spagna: trovato morto il calciatore Jakov Jelkic. Era scomparso da alcuni giorni

Sono finite tragicamente le ricerche di Jakov Jelkic, 24enne calciatore croato con cittadinanza svizzera, del quale si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato. Dopo gli appelli disperati diffusi dalla famiglia per avere sue notizie, il corpo del giovane è stato recuperato nelle acque del porto di Alicante, in Spagna. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano i suoi ultimi attimi di vita. L’ultimo segno di vita, la notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio. In attesa dei risultati dell’autopsia, la Polizia spagnola ritiene allo stato attuale che si sia trattato di una morte accidentale in cui non sono coinvolte terze persone. Jelkic militava in terza serie svizzera, nell’FC Granges-Paccot.

Foto: Instagram personale