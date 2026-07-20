Tragedia in Spagna: ragazzo di 13 anni muore durante i festeggiamenti per il Mondiale

20/07/2026 | 10:11:56

Tragedia immane a Ciudad Rodrigo, in Spagna, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo. Mentre diversi tifosi si trovavano all’interno della fontana della Glorieta del Arbol Gordo, parte della struttura ha ceduto, a causa dell’eccessivo peso, non lasciando scampo a un ragazzo di tredici anni, colpito da una pietra. Sono intervenuti subito i servizi di emergenza e la polizia, soccorrendo i feriti. Trasportati al centro sanitario di Ciudad Rodrigo, per il tredicenne non c’è stato nulla da fare, mentre non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi per gli altri feriti.

Foto: X Offsides