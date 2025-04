Tragedia in Cile, tifosi forzano ingresso allo stadio. Muoiono due ragazzi

Tragedia immane in Cile. Due giovani tifosi, di 13 e 18 anni, sono morti giovedì 10 aprile nei pressi dello Stadio Monumental, teatro della sfida di Copa Libertadores tra Colo-Colo e Fortaleza, interrotta al 65’ sullo 0-0 per motivi di ordine pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, un centinaio di tifosi ha tentato di forzare l’ingresso allo stadio senza biglietto. La polizia cilena è intervenuta per contenere l’assalto, ma durante l’operazione una recinzione è crollata, travolgendo e uccidendo i due giovani. La Procura ha confermato che si sta indagando anche sull’eventuale coinvolgimento di un mezzo della polizia nella tragedia. Il cancello ha schiacciato i due giovanissimi, non dando loro scampo. Un veicolo della polizia ha colpito la recinzione, facendola crollare addosso ai ragazzi.

La CONMEBOL ha comunicato l’annullamento definitivo della gara, esprimendo il proprio cordoglio: “La Confederazione sudamericana esprime profondo rammarico per la morte di due tifosi. Ci uniamo al dolore delle famiglie in questo momento tragico”. Anche la Federazione calcistica cilena (ANFP) ha condannato con fermezza quanto accaduto: “Condanniamo ogni forma di violenza legata al calcio, dentro e fuori dal campo”.

