Tragedia in Argentina: muore a 25 anni la compagna dell’ex Genoa Centurion

Tragedia in Argentina, è scomparsa Melody Pasini. Si tratta della compagna di Ricardo Centurion, esterno offensivo in passato anche in Italia con la maglia del Genoa. La ragazza si è spenta a 25 anni in un incidente stradale. Il Velez, attuale club dell’italo-argentino, ha pubblicato la seguente nota: “Il club è vicino a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua ragazza, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi amici. Forza Centu!”.

Foto: TyC Sports