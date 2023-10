Tragedia dopo Napoli-Milan, rinvenuto corpo senza vita di un uomo nei pressi del Maradona

Tragedia all’indomani della sfida tra Napoli e Milan che si è disputata allo stadio Maradona. In un vecchio parcheggio abbandonato che si trova sotto l’impianto di gioco è stato rivenuto il cadavere di un uomo. Secondo quanto ricostruito, in due stavano cercando di raggiungere gli spalti attraverso un cunicolo, presumibilmente sprovvisti di biglietto. L’amico della vittima si sarebbe visto ostruire l’accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Per quanto riguarda il 42enne sarebbe caduto da un’altezza di circa 20 metri finendo al suolo, e l’impatto sarebbe stato fatale.

Foto: Instagram Napoli