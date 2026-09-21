Tragedia a Vicenza: promessa del calcio di 15 anni muore investito da un’auto

21/09/2026 | 17:10:34

Manuel Korreshi, giovane promessa di 15 anni dell’AC Este 1920, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto a Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza. A cavallo fra sabato e domenica, il ragazzo di origini albanesi, mentre tornava a casa in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’auto, sbalzato sull’asfalto e poi in un fossato. Portato in ospedale, il 15enne è deceduto nonostante vari tentativi di rianimazione. Il suo club ha confermato la triste notizia con un messaggio sui social: “Non ci sono parole di fronte a un dolore così grande. L’A.C. Este si stringe con profonda commozione alla famiglia e ai suoi cari per la prematura scomparsa di Manuel, giovane atleta del nostro Settore Giovanile”.