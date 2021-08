Tragedia a Perugia: muore un tifoso dell’Ascoli. Il cordoglio del club

Tragedia allo stadio Curi di Perugia: al termine della partita, un tifoso dell’Ascoli presente allo stadio per sostenere la sua squadra ha avuto un malore ed è morto. Attraverso un comunicato la società marchigiana ha espresso il proprio cordoglio:

“È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al “Curi” di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il Patron Massimo Pulcinelli, il Presidente Neri e tutto il Cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla Famiglia”.

Foto: Sito ufficiale Ascoli