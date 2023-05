Tragedia a El Salvador, 12 morti schiacciati dalla calca per entrare allo stadio

Tragedia in El Salvador con un bilancio pesante: 12 morti. Le vittime sono state travolte dalla folla di tifosi allo stadio Cuscatlan per la partita di campionato tra Alianza e FAS. Oltre 500 le persone ferite, di queste un centinaio, le più gravi, sono state ricoverate negli ospedali con sintomi di asfissia e diversi traumi. Sull’incidente, il portavoce del gruppo EMS Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, ha detto che “apparentemente uno dei cancelli del settore solare è caduto e questo ha fatto sì che la gente si accalcasse”. Anche i giocatori delle due squadre si sono adoperati per aiutare i feriti. È stata aperta un’indagine per accertare i fatti.al momento tutti sono indagati per accertare le responsabilità.

Foto: Twitter NoticiasLourdesColón