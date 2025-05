Tracollo Ajax, non basta il successo sul Twente: il Psv vince l’Eredivisie all’ultima giornata

18/05/2025 | 16:48:11

L’Ajax completa il tracollo all’ultima giornata di Eredivisie, la squadra di Farioli, che per gran parte della stagione ha comandato la classifica del campionato olandese. Il PSV Eindhoven ha battuto 3-1 lo Sparta a Rotterdam coi goal di Perisic, De Jong e Tillman e si è laureato campione d’Olanda per il secondo anno consecutivo al termine di una stagione incredibile. All’Ajax di Farioli non è bastata la vittoria 2-0 contro il Twente. La discesa agli inferi si è consumata nelle recenti quattro partite, un 4 a 0 subito in casa dell’Utrecht, un 3 a 0 casalingo dal Nec Nijmegen e due pareggi inanellati contro lo Sparta Rotterdam e il Groningen (questo subito al 90’+9 in 11 contro 10). Il PSV, dal canto suo, ha messo in fila solo vittorie e guadagnato ben 10 punti nel periodo, recuperando tutti i nove che pagava nei confronti della vetta della classifica.

Foto: Instagram Ajax