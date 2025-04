Tra resilienza e opportunità: i percorsi di João Virgínia e Miguel Ángel Benítez nel calcio che conta

Nel mondo del calcio, le carriere dei giocatori sono spesso segnate da momenti di gloria e periodi di difficoltà. Le storie di João Virgínia e Miguel Ángel Benítez ne sono un esempio emblematico, mostrando come la determinazione e la resilienza siano fondamentali per affrontare le sfide del professionismo.

Nato a Faro, in Portogallo, João Virgínia ha iniziato la sua carriera calcistica come giocatore di movimento, per poi passare al ruolo di portiere grazie alla sua statura. Dopo aver impressionato con la squadra locale Ferreiras, è stato reclutato dall’accademia del Benfica all’età di 11 anni. Questo trasferimento, come racconta RG, precoce lo ha costretto a maturare rapidamente, vivendo lontano dalla famiglia e adattandosi a un ambiente altamente competitivo. A 16 anni, Virgínia ha colto l’opportunità di trasferirsi in Inghilterra, firmando con l’Arsenal. Nonostante le difficoltà iniziali, come la barriera linguistica e il clima non favorevole, si è fatto notare nelle squadre giovanili e ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra sotto la guida di Arsène Wenger. Tuttavia, nel 2018 ha deciso di trasferirsi all’Everton, alla ricerca di maggiori opportunità di gioco. La sua esperienza all’Everton è stata caratterizzata da prestiti in diverse squadre europee. Dopo un periodo al Reading, è tornato in Portogallo allo Sporting, dove ha accumulato esperienza e presenze. Successivamente, ha giocato nel campionato olandese con il Cambuur, dove ha finalmente trovato continuità. Nonostante queste esperienze, al suo ritorno all’Everton nel 2023, Virgínia ha trovato poco spazio, con Jordan Pickford saldamente titolare, ha collezionato solo cinque presenze, tutte in coppa. Tuttavia, mantiene un atteggiamento positivo, continuando ad allenarsi duramente e supportando i compagni, consapevole che l’opportunità può arrivare in qualsiasi momento.

Miguel Ángel Benítez, attaccante paraguaiano, ha vissuto una carriera ricca di emozioni e sfide. Dopo aver rappresentato il Paraguay nella Coppa del Mondo del 1998, dove la squadra è stata eliminata dalla Francia nei tempi supplementari, Benítez ha utilizzato quella delusione come motivazione per migliorarsi ulteriormente. Nella stagione 1998/99, ha brillato con l’Espanyol, segnando 8 gol e fornendo 2 assist in 35 partite. Nonostante queste prestazioni, inizialmente è stato escluso dalla rosa del Paraguay per la Copa América del 1999. Tuttavia, come riporta RG, l’infortunio di José Cardoso e il sostegno popolare, incluso quello del presidente paraguaiano Luis González Macchi, hanno portato alla sua convocazione. Durante la Copa América, giocata in Paraguay, Benítez ha avuto l’opportunità di mostrare il suo valore davanti al pubblico di casa. Purtroppo, la sua carriera ha subito una battuta d’arresto nel 2000 a causa di un grave infortunio, proprio quando era vicino al trasferimento al Liverpool. Questo evento ha segnato l’inizio di un periodo difficile, ma Benítez ha continuato a lottare, dimostrando una resilienza ammirevole.

Le storie di João Virgínia e Miguel Ángel Benítez evidenziano l’importanza della perseveranza nel calcio professionistico. Mentre Virgínia continua a lavorare sodo in attesa della sua occasione, Benítez ha affrontato e superato numerose avversità nel corso della sua carriera, entrambi rappresentano esempi di dedizione e determinazione, qualità essenziali per avere successo nel mondo del calcio.

Foto Instagram personale João Virgínia