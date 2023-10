Tra prove di maturità e ritorni, a Napoli è ancora una sfida galactica

8 gol fatti e uno subito in meno di 72 ore possono essere segnali di un importante scossa avvenuta nel Napoli dopo la partenza deludente, ma affossare bianconeri e giallorossi può essere considerato solo un inizio. Una rondine non fa primavera e in questo caso nemmeno due, ma battere il Real Madrid al Maradona ribalterebbe le carte in tavola e certificherebbe che gli Azzurri sono tornati, per davvero. Lo scoglio quando si parla dei Blancos sembra sempre insormontabile, un po’ perchè la rosa è tra le più forti del mondo, tra i vari Bellingham, Vinicius, Camavinga, solo per citarne alcuni, e un po’ per quel tecnico con una passione sfrenata per le vittorie e per i record seduto in panchina, ovvero Carlo Ancelotti. Non può definirsi un “ritorno a casa” quello dell’allenatore di Reggiolo, visto anche come è finita la sua parentesi in terra partenopea, forse dopo la Juventus la piazza dove è stato maggiormente rigettato per i risultati ottenuti dalla squadra nella stagione 2019-20. Da Liverpool a…Liverpool: dopo aver risollevato le sorti dell’Everton infatti Ancelotti torna a Madrid e porta un’altra Champions in bacheca nella finale contro l’altra squadra della città del Merseyside, ovvero i Reds. L’avventura del tecnico italiano si concluderà a fine anno sulla panchina dei Blancos, per cominciare poi quella come ct del Brasile, e se vorrà portare a casa un’altra Coppa dalle grandi orecchie, la settima in totale per lui, la prossima tappa da superare è Napoli.

Per la compagine di Garcia arriva dunque la prova del 9, in tutti i sensi dal momento che là davanti c’è l’uomo più discusso del momento con la numero 9, Victor Osimhen. Due reti in due gare dopo l’errore a Bologna e il conseguente caos social. Il caso per il momento sembra archiviato e l’attaccante sembra concentrato solo sul suo dovere, ovvero bucare le reti avversarie. L’ultima volta, 6 anni fa, per gli Azzurri fu euforia iniziale e delusione finale: al Bernabeu la magia dalla trequarti di Insigne illuse i partenopei, prima del tripudio Blanco firmato da Benzema, Kroos e Casemiro. A Napoli fu Dries Mertens a far vibrare l’ex San Paolo, poi fu il turno dell’immarcabile Sergio Ramos su corner e l’ex Juventus Morata a eliminare definitivamente la squadra allora di. Rudi Garcia sulla panchina della Roma ha perso due sfide su due nel 2016, subendo 4 reti in totale e non segnandone nemmeno una. Per il tecnico francese e per tutto il Napoli è la prova di maturità perfetta, per capire se i campioni d’Italia sono tornati per davvero.

Foto di: Instagram Napoli