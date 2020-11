Tra Parma e Fiorentina è solo 0-0: partita avara di emozioni

Finisce 0-0 la fida del sabato sera tra Parma e Fiorentina al Tardini. Una gara scialba di emozione chiusa con i ducali che non sono mai arrivati a tirare nello specchio della porta. 90′ minuti mediocri tra due squadre che hanno preferito non farsi male arrivando al triplice fischio a rete bianche. Due gli spettatori non paganti, anche se di spettatori non c’era quasi nessuno: Sepe e Dragowski mai chiamati in causa.

Foto: twitter Fiorentina