Tra Juve e Inter è 4-3: show, rimpianti, errori, i due Thuram a segno e la perla finale di Adzic

13/09/2025 | 19:55:00

Nel folle derby d’Italia tra Juventus e Inter della 3ª giornata di Serie A, i nerazzurri partono forte, ma sono i bianconeri a passare in vantaggio al 13′ con Kelly, servito da Bremer al centro dell’area di rigore. Calhanoglu pareggia per gli ospiti con un gran tiro da fuori, ma Yildiz risponde firmando il 2° vantaggio bianconero, chiudendo un primo tempo spettacolare.

L’Inter prende in mano il pallino del gioco nella seconda frazione di gioco, posizionandosi nella metà campo della Juventus. La presenza costante in avanti degli uomini di Chivu porta alla doppietta di Calhanoglu: un autentico gioiello del centrocampista turco che addomestica il pallone col petto e lo scaraventa ancora una volta al volo in fondo al sacco. Sull’onda dell’entusiasmo, Marcus Thuram inchioda di testa il pallone giunto dai piedi di Dimarco sugli sviluppi di calcio d’angolo e porta in vantaggio la Beneamata. È un gol pesantissimo. La questione di famiglia si risolve con la risposta di Khephren Thuram, anche lui di testa, su assist di un ispiratissimo Yildiz. La giornata delle perle si completa con la bordata di Adzic da 30 metri. Sommer devia ma non può nulla. È 4-3 il risultato finale. Juventus a punteggio pieno dopo questa pesantissima vittoria. Per l’Inter è la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Foto: Instagram Inter