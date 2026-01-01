Tra il Chelsea e Maresca è finita. Il comunicato dei Blues

01/01/2026 | 13:20:13

L’avventura di Enzo Maresca al Chelsea è terminata. Una situazione nell’aria da ieri e certificata dal comunicato di pochi minuti fa del club inglese. Il Chelsea ha parlato di separazione senza specificare, è normale che dopo le pressioni di ieri l’allenatore abbia deciso di fare un passo indietro. “Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi rimaranno una parte importante nella storia del Club e lo ringraziamo per il sul contributo” si legge tra l’altro nel comunicato del Chelsea. “Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia la squadra la possibilità di rimettere in carreggiata la stagione”, la significa chiosa finale.

Foto: twitter Chelsea