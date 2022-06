Townsend pazzo di Lampard: “Ci ha aiutato molto, eravamo mentalmente a pezzi”

L’Everton la scorsa stagione ha vissuto un torneo al di sotto delle aspettative, la squadra ha rischiato di retrocedere, ma alla fine è riuscita a salvarsi. Gran merito va dato all’allenatore, Frank Lampard che ha saputo prendere per mano la squadra e portarla alla salvezza. Anche per Andros Townsend, attaccante del club, il merito è tutto dell’ex allenatore del Chelsea. “La squadra era morta, lui ci ha preso per mano e ci ha aiutato”, ha dichiarato. Nell’intervista poi ha spiegato nel dettaglio quella che è stata la cura Lampard.

Queste le sue parole. “Lampard è arrivato, ha ereditato una squadra mentalmente a pezzi. Per qualche ragione, non riuscivamo ad uscire da quella mentalità perdente. Ora ci siamo salvati, il mister ammetterà che è stata la cosa migliore che ci potesse capitare. Ha visto di quali giocatori può fidarsi, di quali giocatori non può fidarsi, quali giocatori sono mentalmente pronti per la battaglia. Sa di cosa ha bisogno per l’estate. Speriamo di poter utilizzare questa esperienza di lotta per la retrocessione prima di tutto non tornarci mai più, ma anche utilizzarla come trampolino di lancio per andare avanti la prossima stagione”.

Foto: Twitter Everton