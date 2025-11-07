Tourè: “Mi sono mangiato qualche gol, questo lo dedico a mio figlio e alla mia famiglia”

07/11/2025 | 23:06:17

Idrissa Tourè ha parlato a Dazn dopo il successo dei toscani contro la Cremonese: “Sono molto felice per me e per la squadra, finalmente abbiamo preso questi tre punti. Mi sono mangiato qualche gol, ma finalmente sono riuscito ad aiutare la squadra e spero che l’avventura continui così. A mio figlio e a tutta la mia famiglia che mi ha sempre creduto in me e anche a chi mi ha preso al Fantacalcio”.

foto x pisa