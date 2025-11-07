Tourè lancia il Pisa: prima vittoria per Gilardino, Cremonese piegata

07/11/2025 | 22:38:57

Finisce 1-0 Pisa–Cremonese, prima vittoria per i toscani firmata da Tourè. Regna l’equilibrio nei primi 45′ tra Pisa e Cremonese. I padroni di casa si sono resi pericolosi al 23’, ma la porta è stata difesa da Audero: cross a rientrare di Cuadardo sul secondo palo, Tourè di testa manda a lato da posizione ravvicinata. Nella ripresa crescono i lombardi che nel momento migliore della partita prendono il gol di Tourè al 75′. Dopo una palla persa da Vazquez, riparte Tramoni che dopo il duello con Baschirotto pesca sul secondo palo Toure che vince il duello con Faye e porta avanti il Pisa. Per Gilardino è la prima vittoria in campionato.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural (67′ Marin), Aebischer, Akinsanmiro (67′ Piccinini), Cuadrado (45′ Leris); Moreo (67′ Tramoni), Nzola (91′ Meister).

A disp.: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Buffon, Coppola, Albiol, Denoon, Bonfanti, Lorran.

All.: Alberto Gilardino

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (91′ Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero (77′ Sarmiento), Vandeputte, Bondo, Faye (77′ Floriani Mussolini); Vazquez (77′ Bonazzoli), Vardy.

A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino.

All.: Davide Nicola

foto x lega serie a