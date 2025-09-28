Tourè: “Il Pisa avrebbe meritato di vincere. Ci manca un rigore, la mano di Pongracic era larga”

28/09/2025 | 18:33:18

Idrissa Tourè del Pisa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina: “Fino a ora abbiamo giocato delle gare contro squadre fortissime, ma le prestazioni, oggi compreso, non sono mai mancate, non sta arrivando solo il risultato: oggi avremmo meritato la vittoria, ci abbiamo messo più cuore. Il rigore? Per me la mano di Pongracic non era molto naturale come ravvisato dall’arbitro, per me era un po’ larga. E non era neppure necessario annullarci il gol. uesta era una partita speciale, anche i tifosi lo hanno dimostrato, ripeto che avremmo meritato la vittoria. Ma ora guardiamo alle prossime gare”.

FOTO: X Pisa