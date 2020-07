Tour de force per la Nazionale italiana, otto gare in due mesi a partire da settembre

La Nazionale italiana tornerà in campo a distanza di circa un anno dall’ultima gara che vide gli azzurri battere l’Armenia 9-1. Si partirà giorno 4 settembre con la Nations League, l’avversario sarà la Bosnia: si giocherà a Firenze alle ore 20.45. L’ultima gara in programma, sempre contro lo stesso avversario, sarà il 18 novembre. In poco più di due mesi, la squadra di Roberto Mancini affronterà otto gare (tra cui due amichevoli contro Moldova e Estonia).

Di seguito il calendario completo:

4 settembre: Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze

7 settembre: Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam

7 ottobre (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma

11 ottobre: Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica

14 ottobre: Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano

11 novembre (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)

15 novembre: Italia-Polonia (ore 20.45)

18 novembre: Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)

Foto: Vivoazzurro