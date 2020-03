Totti: “Voglio lanciare nuovi talenti. Nessun altro come me, lo scoprirò io. La Roma? Una seconda pelle”

Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha parlato attraverso il proprio account Instagram, in dirette con Vincent Candelà, toccando diversi argomenti: “In questo momento sono in stand by. Vedo calciatori giovani, voglio far crescere i ragazzi nel migliore dei modi e voglio far sì che crescano onestamente come son cresciuto io. Con valori importanti. Per questo sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti. La Roma non me la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Per me la Roma è la Roma. La mia seconda pelle. Non ci saranno altri giocatori o persone che mi leveranno questa cosa. È stato, anzi, è un vanto essere romano e romanista. Esiste adesso un altro Totti? “No, al momento no. Ma lo scoprirò io”.

Foto. Totti Twitter