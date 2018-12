Totti tuona: “Vergogna, non si può andare avanti così. Al VAR guardavano un’altra partita”

Dopo il pareggio tra Roma e Inter, il dirigente giallorosso Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata a viso aperto da due grandi squadre che hanno fatto 4 gol e creato tanto. Una gara eccitante. Il rigore negato su Zaniolo? Sono venuto solo per quello. Non c’è tanto da dire, abbiamo visto tutti. Ci chiediamo come fanno quelli del VAR a non vedere un fallo simile, è una vergogna. Che ci stanno a fare? Perché non vengono loro a dare una spiegazione? Li abbiamo messi apposta, era troppo evidente. Rocchi ha sbagliato, ma è un discorso secondario. Fabbri al VAR stava vedendo un’altra partita. Così non si può andare avanti. E’ impossibile una cosa del genere. Voglio chiedere a Fabbri cosa stesse guardando. Ridiamo e scherziamo ma questa è una cosa importante”.

Foto: Twitter personale Totti