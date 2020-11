Totti su Maradona: “Fu il primo a chiamarmi quando smisi, rapporto bellissimo”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, si è raccontato a Verissimo e ricorda Maradona. “Diego è ancora qui con noi, con lui avevo un bellissimo rapporto. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Le cose che faceva lui, nemmeno alla Play Station si potevano rifare. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto perché rimarrà qui sulla terra. Era diverso da tutti gli altri. Diego è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno, un gesto che porterò per sempre.”

Foto: twitter personale Totti