Totti spegne 43 candeline e ringrazia: “Avete reso questo giorno più bello”. Il video

Tantissimi messaggi hanno travolto Francesco Totti nel giorno del suo 43esimo compleanno. E l’ex capitano della Roma ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare tutti coloro che gli hanno dedicato un momento della giornata per gli auguri: “Ciao ragazzi, per me oggi è un giorno particolare e voi me lo avete reso ancora più bello, volevo ringraziarvi per i tanti messaggi che mi avete mandato. Sono veramente orgoglioso, felice, grazie di tutto, grazie ancora. Un bacione grande, da Francesco. Ciao, al prossimo anno”, ha chiuso Totti.

Foto: Twitter personale Totti