Totti: “Siamo all’inizio ma Roma e Napoli possono far bene. Mourinho? Mi ha sorpreso”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sua ex squadra e in particolare modo su José Mourinho. “La notizia intanto è che abbia scelto la Roma. È un allenatore duttile, che ha vinto tantissimo, ha fascino. Indubbiamente è un grande personaggio e per la squadra un grandissimo motivatore. È sempre stato e resta un valore aggiunto: sia in campo che nella gestione del gruppo. Mi ha sorpreso nella capacità di entrare in sintonia con l’ambiente, subito. Si mette davanti a tutti, fa da parafulmine, una capacità che in una città come Roma può risultare determinante”.

Poi sul campionato: “Siamo solo alle primissime giornate, è ancora tutto in alto mare. La Juve stessa, che ha avuto una partenza lenta, arriverà. Roma e Napoli possono fare benissimo e molto meglio rispetto alla passata stagione. Non c’è una squadra capace di distruggere il campionato, tutte le quattro o cinque grandi possono dire la loro. Ma riparliamone molto più avanti, a trequarti di stagione almeno”.

Foto: Twitter Totti