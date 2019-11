Totti: “Se mi richiamasse la Roma direi no. Zaniolo? Spero resti a lungo, ma non credo”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio parlando anche del momento del club giallorosso e dei suoi piani futuri: “Zaniolo? Spero che resti a Roma il più a lungo possibile, anche se non credo sarà così. Potrebbero venderlo, ma da qui a giugno potrebbe succedere di tutto. Dargli la 10? Io per il bene di Zaniolo eviterei questi paragoni. Cerchiamo di farlo crescere che è ancora giovane. Mi ricordo quando ero giovane io con Mazzone. Se mi venissero a chiedere di tornare alla Roma? Mi metterebbero in difficoltà, ma direi di no per rispetto della mia decisione. Voglio fare una nuova esperienza”, ha confessato Totti.

Foto: Twitter personale Totti