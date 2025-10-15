Totti: “Roma-Inter? Può deciderla Cristante”

Francesco Totti, ex bandiera e leggenda della Roma, ha parlato a Gazzetta.it margine di un evento, proiettandosi su Roma-Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter è la squadra più elegante del campionato, ci sarà tanto da lottare. I giocatori decisivi? Lautaro e Dybala sono in grado di cambiare una gara. Sarò banale. Anche se uno gioca e l’altro ancora non si sa. E se devo ne scelgo un altro”.

A sorpresa, infatti, il Pupone individua in Bryan Cristante un giocatore chiave: “Torno all’elmetto. In queste gare contano i centrocampisti, nella Roma ce n’è uno con cui si va sempre sul sicuro. Aveva ragione De Rossi… È sottovalutato, ma in campo si sente: dà qualcosa in più e non tira mai indietro il piede”.

Foto: X Roma