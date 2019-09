Totti: “Roma divertente, ora è da Champions. Futuro? Potrei fare lo steward!”

Francesco Totti torna a parlare della Roma. Intercettato nel proprio centro sportivo alla Longarina, l’ex capitano giallorosso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la “Totti Padel Cup”: “La partita della Roma? Ci siamo divertiti soprattutto nel primo tempo con tante occasioni da gol. E’ normale che se giocasse sempre così sarebbe tutto più facile, ma il campionato è ancora lungo. Godiamoci questa vittoria, soprattutto perché già si parlava di crisi due settimane fa dopo le prime giornate di campionato. Dopo una vittoria qui a Roma si diventa tutti più bravi, ma adesso invece bisogna stare con i piedi per terra e ‘camminare’ come domenica. Ora dove piazzo la Roma? In alto, tra le prime quattro, anche perché questi 2-3 acquisti di grande livello possono dare un forte contributo a una squadra che lo era già. Serviva soltanto qualche ritocco. Il mio ruolo in futuro? Potrei fare lo steward! (ride ndr)”.

Foto: Twitter personale Totti