Totti: “Roma da scudetto? Inter difficile da battere, vedremo a primavera. Nessun riavvicinamento con la società”

11/09/2026 | 19:06:22

Francesco Totti ha parlato a margine del Padel World Tour ai media presenti, tra cui Sportitalia: ” Siamo partiti con il piede giusto, con l’acceleratore schiacciato e spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, si tireranno le somme a febbraio-marzo. Cosa manca per lo scudetto? La continuità, per vincere lo scudetto serve questo. La Roma ha ampliato la rosa dell’anno scorso, hanno fatto una scelta prendendo giocatori giusti per poter fare un grande campionato. L’Inter è difficilmente battibile. Se tornerò allo stadio? Può darsi pure in campionato, può darsi. Centenario? Non lo so, ma in campionato e Champions sicuro”.

foto x totti