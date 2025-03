Totti risponde alle polemiche: “Vado a Mosca come uomo di sport”

“Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità“. Francesco Totti parla all’ANSA dell’evento in programma in Russia ad aprile. “Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro. Tutto il resto – aggiunge Totti – trovo che siano solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome”.

Foto: twitter Totti