Totti: “Questa Roma non mi manca. Tornare? No, nessun ripensamento”

Francesco Totti, ex dirigente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport soffermandosi sul suo addio al club giallorosso: “Questa Roma non mi manca, ad oggi non mi manca niente. Non ho sentito nessuno dei dirigenti dopo il mio addio. Dopo la conferenza stampa sono stato un po’ con la famiglia. Ripensamenti? Assolutamente no, nessun dietrofront. Se faccio determinate scelte poi non torno indietro. De Rossi? Certo che ci siamo sentiti. Anche lui sta a Sabaudia”.

Foto: Twitter personale Totti