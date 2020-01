Totti: “Non ho scelto io di smettere, ero ingombrante. Tornare alla Roma? Mai dire mai”

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista a Dazn nella quale è tornato sui motivi dell’addio ai giallorossi, senza tralasciare discorsi sul futuro: “L’addio al calcio? Io ho sempre avuto la passione: quando c’è quella, per un giocatore è tutto. Quando lo fai con la determinazione, con la voglia, poi ti vengono cose che non avresti mai immaginato… poi la fine deve arrivare. E’ arrivata un po’ inaspettata, ma giusta. Ora l’ho metabolizzata, ma ci ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia. Via perché ero ingombrante”.

I panni di dirigente

“Quando ero fuori a volte mi sarei strappato i vestiti da dirigente per entrare in campo. Da fuori è tutto più facile, tutti siamo più forti e più bravi – “perché non ha fatto questo, perché non ha fatto quello” -, ma se sei stato anche dentro il campo sai che sono due cose diverse. Parecchie partite avevo voglia di spogliarmi, potevo ancora dire la mia. Soprattutto vedendo quello che ci sta in giro”.

Totti oggi

“Un Totti a 25 anni non giocherebbe sicuramente alla Roma, già se lo sarebbero comprato. Io mi metto sempre in gioco, mi piace conoscere quello che c’è al di là. Il futuro sicuramente riserva cose positive: voglio vedere cosa riserva a me. Tornare alla Roma con un’altra proprietà e con un altro ruolo? Mai dire mai”.

