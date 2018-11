Totti nella ‘Hall Of Fame’ della Roma: “Difficile trovare le parole, questo pubblico è sempre emozionante”

Prima del calcio d’inizio di Roma-Real Madrid, Francesco Totti è entrato ufficialmente a far parte della Hall Of Fame del club giallorosso. La cerimonia, in uno Stadio Olimpico sold-out, si è tenuta sotto la Curva Sud. All’ex capitano della Roma è stata consegnata la prestigiosa maglia sartoriale della Hall Of Fame da altre tre leggende del club giallorosso: Falcao, Cerezo e Bruno Conti. Queste le parole di Totti: “E’ un giorno significativo e importante, essendo romano, romanista, capitano, è stato un privilegio. E’ una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere uniti, sono tutti fratelli e sorelle per me. Loro sono nella mia Hall of Fame”.

Foto: Twitter ufficiale Roma