Totti: “Neanche Gasperini si sarebbe aspettato questo inizio della Roma. L’obiettivo resta la Champions”

11/10/2025 | 12:38:57

Francesco Totti ha commentato il buon avvio di stagione della Roma, intervenendo a margine del EA7 World Legends Padel Tour: “Nessuno se lo aspettava, neanche Gian Piero Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli L’obiettivo è tornare in Champions, poi se a sette od otto partite della fine del campionato fosse ancora davanti l’obiettivo diventerebbe diverso. E’ normale che si parli di scudetto se sei primo ma la difficoltà è rimanerci e spero che la Roma ci riesca”.

Foto: twitter Totti