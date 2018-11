Totti, messaggio ai tifosi della Roma: “Senza di voi non sarebbe stato lo stesso”

Francesco Totti, nel giorno del suo ingresso nella ‘Hall of Fame’ della Roma, ha mandato un messaggio ai tifosi giallorossi. Ecco le sue parole su Twitter: “Senza di voi non sarebbe stato lo stesso, grazie a chi mi ha sempre sostenuto! Fiero di far parte della Hall of Fame giallorossa”.

Foto: Twitter ufficiale Roma