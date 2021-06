Totti: “L’Italia sta disputando un grande Europeo. Ecco cosa serve per arrivare in finale”

Francesco Totti, ex capitano della Roma e protagonista del 2006 della vittoria dell’Italia nel Mondiale, sta seguendo con grande attenzione l’Europeo. Intervistato dalla CNN, Totti si è soffermato proprio sul percorso degli azzurri che affronterà il Belgio ai quarti di finale. “L’importante non sono i giocatori, ma il gruppo. È il gruppo che ti dà la forza in più e la convinzione per arrivare fino alla fine. Cosa serve per la finale di Wembley? Continuità, quello che stanno dimostrando adesso. Stanno disputando un grandissimo Europeo e noi siamo tutti con loro sperando che possano continuare su questo livello”.

FOTO: Twitter Totti