Totti: “L’addio alla Roma? Mi è crollato il mondo addosso. E se la Lazio chiamasse mio figlio…”

Nuova diretta social per Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma è intervenuto così su Instagram: “L’interesse per per di Real Madrid e Milan? Il mio sogno è sempre stato quello di restare a Roma. Il Milan iniziò a corteggiarmi prima che io esordissi con la Roma. Venne Braida a casa e mi voleva al Milan a tutti i costi. Nel 2004/05 Florentino Perez voleva che andassi a tutti i costi al Real Madrid. È mancato un capello, era quasi tutto fatto. Volevo che i Sensi comprassero i campioni, c’è stato un po’ di contrasto. Guai a chi me lo tocca però Franco Sensi. Se la Lazio chiamasse mio figlio? Ci penserei. Conoscendo Cristian neanche mi fa mettere a sedere (ride, ndr). Come Pallotta ha detto che non mi avrebbe rinnovato il contratto? Non me lo ha detto, me lo ha fatto arrivare diciamo. Mi dispiaceva perché quello che ho fatto io per la Roma è stato tanto e avrei voluto avere più rispetto, anche perché ho sempre rispettato tutti. Però mi è arrivata questa chiamata e per me erano rimaste le ultime due partite, mi è crollato il mondo addosso. Anche se stavo agli sgoccioli e lo sentivo, pensavo di meritare più rispetto”, ha concluso Totti.

Foto: Twitter personale Totti